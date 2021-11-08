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Sağlık Bakanlık ilan yayımladı! 15 personel alınacak
Sağlık

Bakanlık ilan yayımladı! 15 personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 01:04:00 - 2021-11-08 08:02:29
Bakanlık ilan yayımladı! 15 personel alınacak

Sağlık Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.

Bakanlığın, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek personel, 13-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakatla belirlenecek.

8-26 Kasım tarihlerinde başvuru yapılacak

Adaylar, 8-26 Kasım tarihleri arasında e-Devlet (Sağlık Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım) ve "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden başvuru yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Alım yapılacak 15 sözleşmeli bilişim personeli için adaylar sadece bir pozisyona başvurabilecek.

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