Bakanlık harekete geçti! Sanal kumar oynayan polis sayısı artıyor

Türkiye bir süredir Baron Veysel Şahin'e ait yasa dışı sanal kumar sitelerine ve bu yasa dışılıktan elde edilen gelir alanlarına yönelik operasyonlarla çalkalanıyor. Önümüzdeki aylarda büyük mücadele ve kampanyaların başlayacağını bildiğimiz dijital kumar bağımlılığı konusu, ülkemizin önündeki en büyük problemlerden birisi olarak kendini gösteriyor. Bu sistemi kuranların suçuna diyecek bir şey yok ancak toplumda dijital kumar bağımlılığı gitgide artıyor.

Hem yasal alanda hem de yasa dışı alana yönelik bir teveccüh var. Genellikle de genç yaş grupları içerisinde yasa dışılık daha fazla boy gösteriyor. Üstelik güvenlik güçlerimizin içerisinde de durum vahim derecede yaygınlaşmış. Soruna dair başlıklar ise şöyle, bağımlılık, dijital kumar, yasa dışı dijital kumar!

KUMARA BATAN POLİSLER!

Toplumun her kesiminde kumar bağımlılığı ve yüksek oranda yasa dışı kumar alanlarına ilgi göze çarpıyor ancak hepimizin kanını donduracak bir durumla karşı karşıyayız. Polislerimiz içerisinde yüksek derecede bir kumar bağımlılığı sorunu var. Üstelik yasa dışı siteler üzerinden de çok ciddi oranda kumar oynanıyor. Özellikle genç yaştaki polislerde bu oranın yükseldiğine dair gözlem ve tespitler var. Bir süredir konunun üzerine çalışıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından farklı derecelerde görev yapan polislerle yaptığım konuşmalarda, çevrelerinde konunun giderek yaygınlaştığını ve bağımlılık düzeyinin yükseldiğini öğrendim. Hatta maaşını aldığı günün ertesinde etrafından borç isteyen onlarca bağımlı polis arkadaşlarının olduğundan bahsediyorlar. Polis intiharlarının bir kısmının da bu bağımlılığa dayalı olduğu söyleniyor. Amirler düzeyinde tespiti yapılıyor mu bilinmiyor ancak hukuk bürolarına danışan polis sayısında da ciddi artış olduğuna dair bilgilere ulaştık. Genellikle alacakları ceza ve disiplin süreçlerine itiraz üzerinden başvuruların yapıldığı hatta internet ortamında yer alan polis disiplin kanunu aramalarının da yüksek düzeyde arttığı ifade ediliyor.

POLİS KUMARA BATINCA CEZA ALMIYOR MU?

Yasalardaki hükümler; tüm kolluk kuvvetleri için yani “Jandarma Genel Komutanlığı”, “Emniyet Genel Müdürlüğü”, “Sahil Güvenlik Genel Komutanlığı” personellerin tümü için geçerli. Dijital kumar oynanması durumunda en hafif ceza 20 ay süreli uzun durdurma oluyor. Bu düzenleme uyarınca; ''Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayan kolluk kuvveti mensubu kamu görevlisi hakkında 20 ay süre ile durdurma cezası verilmektedir.'' şeklinde ifade ediliyor. Ayrıca hakkında ''durdurma cezası verilen kişinin brüt aylıklarının 1/3’ü ila 1/2’si kesilir.'' şeklinde cezai durum net bir şekilde tanımlanıyor. 7068 sayılı Kanun’un 8/6-n bendine göre de; “borçlanmak suretiyle ve görevine/aile yaşantısına etki edecek şekilde kumar oynanması” eylemi ihraç sebebi sayılıyor.

NE İHRAÇ NE YASA DIŞILIK, ASIL OLAY BAĞIMLILIK!

Kumar çağımızın değil insanlığın tarih boyunca bir problemi oldu. Şuan devletin kontrolünde belirli alanlarda(piyango, kazı kazan, yasa siteler, at yarışı...) bahis oynanabiliyor. Bunlar bağımlılık oluşturma potansiyeli düşük tercihler olarak ifade ediliyor ancak bir başlangıç yaratıyor. İzin dahilinde yasal bahis siteleri de mevcut. Bununla birlikte bağımlılığı arttıran yasa dışı kumar siteleri, sunduğu fırsatlarla özellikle genç yaştaki insanları kolay bir şekilde avlıyor.

Anlaşılıyor ki kolluk kuvvetlerimiz içerisinde bile bu derece yaygın bir durum oluştuysa, artık kanserli yeri kesmekten başka çare kalmamıştır. Kumarın her yönüyle hayatımızdan çıkarılması ne derece mümkündür bilinmez ama en azından yasa dışılıkla birlikte bağımlılık konusunun üstüne toplum olarak gitmeliyiz.

Kesin çözümse bunları yaratan koşulların ortadan kaldırılması olur.

SİNAN SUNGUR - SÜPER HABER