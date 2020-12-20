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Gündem Bakanlık harekete geçti! İnternet alışverişi sil baştan değişiyor
Gündem

Bakanlık harekete geçti! İnternet alışverişi sil baştan değişiyor

Pazar payını giderek artıran elektronik ticaretle ilgili Ticaret Bakanlığı yeni düzenlemeyi devreye sokmaya çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 10:51:00 - 2020-12-20 10:59:27
Bakanlık harekete geçti! İnternet alışverişi sil baştan değişiyor

Ticaret Bakanlığı, internet ve telefon hatları üzerinden satılan tüm ürünleri kapsayacak yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Milliyet gazetesinin haberine göre, uzaktan satış yapan üreticiler bir müşteri temsilcisi atayacak.

Ürünün üzerinde, ambalajında ve kargolarda temsilcinin ismi, unvanı, açık adresi ve iletişim bilgileri yer alacak.

Alışveriş siteleri ürün güvenliğinden sorumlu olmayacak

Taslakta elektronik ticaret sitelerinin sorumluluk alanlarıyla ilgili de dikkat çeken bir madde var.

İnternetten satış yapan kuruluşlar platformlarında satılan ürünlerin güvenli ya da teknik düzenlemelere uygun olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmayacak. Ancak bu kuruluşlar uygunsuz bir ürün tespit ederlerse kendileri satıştan kaldırabilecekler.

Düzenlemeyle göre Türkiye’deki adreslere sevkiyat yapan yerli yabancı tüm firmalardan, Türkiye’de yerleşik bir hizmet sağlayıcısı açmaları istenecek.

Denetim kuruluşu uygunsuz ürünü satıştan kaldırtabilecek

Uzaktan alışverişte satılan ürünleri yetkili denetim kuruluşları kontrol edecek.

Piyasa denetim kuruluşları müşteri gibi alışveriş yapıp ya da numune alıp bu ürünleri kontrol edebilecek.

Sakıncalı ürün satıştan kaldırılmazsa, denetim kuruluşları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na başvurup satışı engelleyebilecek.

Ticaret Bakanlığı taslağı görüşe açıldı son şekli verildikten sonra yasal süreç için adım atılacak.

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