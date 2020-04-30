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Ekonomi

Bakanlık el koydu! Yüzde 50 indirimli tavan ücret uygulaması başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, karayolu yolcu taşımacılığına yapılan düzenlemeyle terminal işletmecileri için yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesini uygulanmaya başlandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 10:44:00 - 2020-04-30 10:54:26
Bakanlık el koydu! Yüzde 50 indirimli tavan ücret uygulaması başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kara yolu taşımacılığında yapılan yeni düzenlemenin ayrıtılarını anlattı:

"İşletmeciler için yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi"

"Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yaptığımız düzenleme ile 'kara yoluyla yolcu terminal işletmecileri' için yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesini uygulamaya koyduk"

'Otobüs dolsun' diye beklemenin önüne geçilmesi hedefleniyor

"Firmalara, taşıyacakları yolcuları başka firmalara 3 ay aktarabilme imkanı sağladık. Böylece vatandaşlarımızın 'Otobüs dolsun' diye terminallerde beklemek durumunda kalmasının önüne geçeceğiz"

"Fahiş fiyat uygulamasına son verdik"

"Kara yoluyla yurt içi tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetlerine ilişkin taban ve tavan ücret tarifesini de belirleyerek vatandaşlarımıza fahiş fiyatlar uygulanmasına son verdik"

Ceza puanları 30 Haziran'a ertelendi

"UBAK İzin Belgesi kullanan uluslararası taşıma yapan firmaların ceza puanlarını 30 Haziran'a erteledik”

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