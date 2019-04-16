Bakanlık duyurdu! Terör hedefleri yerle bir edildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini duyurdu.

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