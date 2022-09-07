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Yerel Bakanlık duyurdu! Silahlı çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yerel

Bakanlık duyurdu! Silahlı çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin’in Nusaybin ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen Eren Abluka-31 operasyonu kapsamında 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 16:50:00 - 2022-09-07 17:22:03
Bakanlık duyurdu! Silahlı çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-31 operasyonu çerçevesinde Mardin’in Nusaybin ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Eren Abluka-31 operasyonu çerçevesinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Nusaybin ilçesinin Ömeryan kırsalında 05 Eylül 2022 günü operasyon yapıldığı belirtildi.

2 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi

 

Açıklamada, "J-SİHA, JİKU ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Karma timlerinin katılımıyla icra edilen operasyon kapsamında çıkan silahlı çatışmada 2 terörist silahıyla birlikte (2 adet M16 piyade tüfeği) etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

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