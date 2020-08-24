Bakanlık duyurdu: Kardeş ülkeye teslim edildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Askeri Mali İş Birliği Anlaşması" kapsamında Somali Genelkurmay Başkanlığına 12 adet arazi aracının teslim edildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında Somali Genelkurmay Başkanlığına 12 adet arazi aracının teslim edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Türkiye ile Somali arasındaki Askeri Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında, Somali 3’üncü (Kartal) Piyade Taburu için tedarik edilen 12 adet arazi aracı, 22 Ağustos tarihinde Mogadişu limanında Somali Genelkurmay Başkanlığına teslim edildi. Somalili kardeşlerimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.