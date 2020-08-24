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Aktüel Bakanlık duyurdu: Kardeş ülkeye teslim edildi
Aktüel

Bakanlık duyurdu: Kardeş ülkeye teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Askeri Mali İş Birliği Anlaşması" kapsamında Somali Genelkurmay Başkanlığına 12 adet arazi aracının teslim edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 15:23:00 -
Bakanlık duyurdu: Kardeş ülkeye teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında Somali Genelkurmay Başkanlığına 12 adet arazi aracının teslim edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Türkiye ile Somali arasındaki Askeri Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında, Somali 3’üncü (Kartal) Piyade Taburu için tedarik edilen 12 adet arazi aracı, 22 Ağustos tarihinde Mogadişu limanında Somali Genelkurmay Başkanlığına teslim edildi. Somalili kardeşlerimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

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