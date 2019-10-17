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Bakanlık duyurdu! İşte öldürülen terörist sayısı

Milli Savunma Bakanlığı, arış Pınarı Harekâtı’nda, etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısını açıkladı.

17 Ekim 2019 Perşembe 19:50
Bakanlık duyurdu! İşte öldürülen terörist sayısı

Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nda, etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 702 oldu.

Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu yok etmek ve bölgeye huzur getirmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlık, harekatın sekinci gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 702 oldu.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 19:50
  1. Barış Pınarı Harekatı
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