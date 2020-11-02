Bakanlık duyurdu! Fatih sondaj gemisi, Türkali-1 kuyusuna ulaştı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Fatih sondaj gemisinin Türkali-1 kuyusuna ulaştığını duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Fatih sondaj gemisinin Türkali-1 kuyusuna ulaştığı duyuruldu.
Fatih'in Türkali-1'de ilk tespit kuyusunu kazacağı bildirilen açıklamada, "Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak. Matkap Türkali-1'de dönecek." ifadedeleri kullanıldı.
Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, 19 Ekim tarihinde Karadeniz'deki doğal gaz rezervi çalışmalarından sonra bakım için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına ulaşmıştı.