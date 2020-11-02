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Gündem Bakanlık duyurdu! Fatih sondaj gemisi, Türkali-1 kuyusuna ulaştı
Gündem

Bakanlık duyurdu! Fatih sondaj gemisi, Türkali-1 kuyusuna ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Fatih sondaj gemisinin Türkali-1 kuyusuna ulaştığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 20:12:00 - 2020-11-02 20:13:57
Bakanlık duyurdu! Fatih sondaj gemisi, Türkali-1 kuyusuna ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Fatih sondaj gemisinin Türkali-1 kuyusuna ulaştığı duyuruldu.

Fatih'in Türkali-1'de ilk tespit kuyusunu kazacağı bildirilen açıklamada, "Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak. Matkap Türkali-1'de dönecek." ifadedeleri kullanıldı.

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, 19 Ekim tarihinde Karadeniz'deki doğal gaz rezervi çalışmalarından sonra bakım için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına ulaşmıştı.

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