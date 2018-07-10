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Bakanlık duyurdu! Fark yatırılacak

Zam ve enflasyon farkıyla en düşük memur maaşı 2 bin 893 liradan 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığı bin 978 liradan 2 bin 149 liraya çıktı.

10 Temmuz 2018 Salı 09:50
Bakanlık duyurdu! Fark yatırılacak

Milyonlarca kamu görevlisi ve memur emeklisinin maaşına bu ay yüzde 3.5 + 5.17, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9.17 artış yansıtılacak. Böylece, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 893 liradan 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığı bin 978 liradan 2 bin 149 liraya yükselecek.

BAKANLIK AÇIKLADI

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileriyle memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde, geçen yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranından kaynaklı verilen enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 5.69 artış yapıldığı belirtildi

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının da geçen yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 5.69 artırıldığına işaret edilen açıklamada, Temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3.5 artış öngörüldüğü bildirildi. Bu yılın ilk altı aylık döneminde enflasyonun yüzde 9.17 olarak gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı ilave enflasyon farkıyla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde Temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8.65 oranında artış yapılmıştır. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 9.17 oranında artış sağlanmıştır. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 893 liradan 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığı bin 978 liradan 2 bin 149 liraya yükselmiştir."

FARK YATIRILACAK

Memur emeklileri maaşlarını ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. İlk 6 aylık enflasyon Temmuz'un 3'ünde belirlendiği için memur emeklileri Temmuz maaşlarını zamsız aldılar. Toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 8.65 Temmuz zammı yapılacak olan memur emeklilerine, zammın getirdiği farkları sonradan hesaplarına yatırılacak. Farkların yatırılacağı tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu yakında açıklayacak.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 09:50
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