Bakanlık duyurdu: Etkisiz hale getirildiler
İçişleri Bakanlığı, Hakkari-Çukurca'da düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında 2 terörist imha edildi.
İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Kazan Vadisi bölgesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
2 kalaşnikof ve M-16 ele geçirildi
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari Çukurca/Kazan Vadisi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat ve komando birlikleri tarafından düzenlenen operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Teröristlerle beraber 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği ve M-16 piyade tüfeğinin de ele geçirildiği kaydedildi.
İçişleri Bakanlığı, bölgede operasyonların da devam ettiğini vurguladı.