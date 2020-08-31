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Gündem Bakanlık duyurdu: Etkisiz hale getirildiler
Gündem

Bakanlık duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

İçişleri Bakanlığı, Hakkari-Çukurca'da düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 19:47:00 -
Bakanlık duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında 2 terörist imha edildi.

İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Kazan Vadisi bölgesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

2 kalaşnikof ve M-16 ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari Çukurca/Kazan Vadisi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat ve komando birlikleri tarafından düzenlenen operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Teröristlerle beraber 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği ve M-16 piyade tüfeğinin de ele geçirildiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı, bölgede operasyonların da devam ettiğini vurguladı.

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