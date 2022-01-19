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Siyaset Bakanlık duyurdu! Estonya Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye geliyor
Siyaset

Bakanlık duyurdu! Estonya Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye geliyor

Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets, 19-21 Ocak'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 15:14:00 -
Bakanlık duyurdu! Estonya Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin her yönüyle ele alınması, başta NATO ortaklığımız ve ülkemizin Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci olmak üzere uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Dışişleri Bakanı Liimets, ülkemizi ziyareti kapsamında ayrıca, Adana'ya giderek geçici bir barınma merkezinde incelemelerde bulunacaktır" denildi.

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