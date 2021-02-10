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Gündem Bakanlık duyurdu! EREN-9 KAZAN-HAN YAYLASI Operasyonu başlatıldı
Gündem

Bakanlık duyurdu! EREN-9 KAZAN-HAN YAYLASI Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın kökünü kazmak amacıyla Hakkari'de yeni bir operasyon başlatıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 09:55:00 - 2021-02-10 10:32:45
Bakanlık duyurdu! EREN-9 KAZAN-HAN YAYLASI Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari ilinde "EREN-9 KAZAN-HAN YAYLASI" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (2.218) personel [(129) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

 

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Yorumlar

Sütcü İMAM

İnşallah Allah'a kafa tutan(Haşa) senin yarattığın kulun dengesini bozar kendime kul köle yaparım diyen ve Yüce Türk Milletinin neslini bozmaya ant içmiş uyuşturucu Baronlarına operasyon olurda Türk Halkının gönlü rahatlar sizler için Dua eder daima yolunuz açık olur yoksa sidikli teröristleri Türk Halkı Tükürükle boğmasını bilir...Sabır Savaş Adım Müslüman....
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