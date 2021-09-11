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Aktüel Bakanlık duyurdu: 9 terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Bakanlık duyurdu: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 13:09:00 - 2021-09-11 13:09:28

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" ifadelerine yer verildi.

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