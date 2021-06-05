Bakanlık duyurdu: 54'üncüsü teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 ATAK helikopterinin daha Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini bildirdi. Böylece 54'üncü ATAK helikopteri teslim edilmiş oldu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 ATAK helikopteri daha Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 54'üncü #ATAK helikopterimiz de envantere girmiş oldu. Yerli savunma sanayii firmalarımızca millî imkânlarla geliştirilen ATAK Faz-2 ile mevcut Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemlerine ilave olarak; Radar İkaz Alıcı, Lazer İkaz Alıcı, Radyo Frekans Karıştırıcı Sistemler ile helikopterlerin kendini koruma etkinliği artmıştır."