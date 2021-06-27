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Aktüel Bakanlık duyurdu: 3 terörist öldürüldü
Aktüel

Bakanlık duyurdu: 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 14:37:00 -
Bakanlık duyurdu: 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröre ve teröriste geçit yok! Huzur ve güvenliğin teminatı olan Kahraman Komandolarımız; ikisi Barış Pınarı bölgesinde, biri de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

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