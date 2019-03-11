Bakanlık açıkladı! Terör hedefleri yerle bir edildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak kuzeyi, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.11 Mart 2019 Pazartesi 15:04
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." denildi
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