Bakanlık açıkladı! Avrupa birincisiyiz

Daniş, İpsala Belediyesince yaptırılan 20 bin tonluk lisanslı depoculuk ve tekstil fabrikasının temel atma törenlerine katılmak amacıyla ilçeye geldi.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe ve partililerin karşıladığı Daniş, depoların yapıldığı Bozkurt Mahallesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, tarım gelirinin 15 yılda iki katına çıktığını anlattı.



Tarımsal gayrisafi milli hasılada Türkiye'nin Avrupa'da lider olduğunu ifade eden Daniş, şöyle devam etti:

"2000’li yıllarda 24-25 milyar dolar olan tarım gelirimiz 51 milyar dolarlara çıkmış vaziyettedir. Avrupa’nın dördüncüsü idik şimdi tarımsal gayrisafi milli hasılada Avrupa birincisiyiz. Dünyanın da bazı yıllarda dokuzuncusu, bazı yıllarda yedincisiyiz. Ama yeterli görmüyoruz, üreticimizin bu üretimden daha fazla refah payı alması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye’de çeltik üretimini yüzde 150 arttırarak 360 bin tondan, 900 bin tona çıkarmışız. Ayçiçeği üretimini yüzde 130 arttırarak 850 bin tondan, hemen hemen 2 milyon tona arttırmışız. Meyvede, sebzede aynı artışlar vardır. Buğday üretimimiz yüzde 11 artmış. Tabii ki bir ürünü arttırırken diğer ürünlerin düşmesi gerekir ama bizde tüm ürünlerde artış oldu bunun sebebi daha bilinçli ve sertifikalı tohumlarla tarım üretimlerimizi arttırmışız. Şimdiki hedefimiz lisanslı depoculukla tarımsal sanayi gibi üretilen ürünlerin katma değerlerinin kendi bölgelerinde kalabilmesidir."



İpsala Kaymakamı Ali Uysal ise eğitimli, bilinçli çiftçilerce dünya çapında çeltik üretimi yapılan ilçede açılan bu tesislerin hayırlı olmasını diledi.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman da temeli atılan deponun kapasitesinin 30 bin tona çıkarılacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Daniş, TMO Genel Müdür Yardımcısı Cihan Soyalp ve diğer yetkililer depoların ve fabrikanın temelini attı.