Bakanlığın RED kararına rağmen! Hala kulağını tersinden tutmaya devam ediyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'de yürütülen terör soruşturması hakkında basın açıklaması yaptı. İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un açıklamalarına yanıt verdi.

İMAMOĞLU: "ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un Aile Bakanlığı'nın, Diyarbakır Valiliği'nin, Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi'nin, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'nin Muharrem Kılıç için "Uygun değildir" belgesi verdiğini açıklamıştı. İmamoğlu yaptığı açıklamada Muharrem Kılıç'a sahip çıktı ve "Çalışmaya devam edecek." dedi.

Ekrem İmamoğlu açıklamasında "Efendim bu kişi daha önce kamu kurumlarına başvurmuş ama alınmamış. Kardeşim daha önce anayasa mahkemesi kararı yoktu. Arşiv araştırması daha önce serbestti ama bizim dönem de öyle değildi. Ama bunun bile önemi yok. İki kere terör örgütü üyeliği ile irtibatını tespit ettiğin kişiye sen nasıl temiz kağıdı veriyorsun bize onu anlat. Sonra siz pırıl pırılsınız İmamoğlu suçlu. Açıkcası şehit yakını itfaiye erimiz için şuradan söylüyorum. Çalışmaya devam edecek. Bu yalanları atanlar gidecek" ifadelerini kullandı.

'HDP'YE DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM'

Ulusal Kanal yerel yönetimler muhabiri Ülkühan Doğanbey geçen hafta sorduğu ancak yanıt alamadığı "İşe alımlarda özellikle HDP ile bir planlama söz konusu mu? Bu konuda HDP ile bir ortaklığınız oldu mu?" sorusunu hatırlattı. Ek olarak"Dün HDP Eş Başkanı Pervin Buldan "İstanbul'u nasıl kazandıysak İstanbul Sözleşmesini de öyle kazanacağız" diyerek gizli bir ittifak olarak yorumlanan açıklamalarda bulundu. Bu konuda neler söylersiniz?" sorusunu yöneltti.

Ekrem İmamoğlu, Doğanbey'in sorusunu "HDP'ye desteği için teşekkür ederim" diyerek yanıtladı.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB'de çalıştığı belirtilen terörle iltisaklı isimleri açıklamıştı. Açıklanan isimler hakkında İBB'den açıklama gelmişti. İBB, ismi verilen itfaiye erinin şehit yakını olduğunu belirtmiş ve temiz kağıdının İçişleri Bakanlığı tarafından verildiğini iddia etmişti.

Bakan Yardımcısı Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ismi geçen kişinin kamu kurumlarından daha önce reddedildiğine ilişkin belgeleri yayınlamıştı. Ersoy, İBB çalışanın sicilini de kamuoyuyla paylaşmıştı.