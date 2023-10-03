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Yerel Bakanlığa bağlı ekipler boz ayılarla karşılaştı! O anlar böyle kaydedildi
Yerel

Bakanlığa bağlı ekipler boz ayılarla karşılaştı! O anlar böyle kaydedildi

Yeniakit Publisher
2023-10-03 18:43:00 -
Bakanlığa bağlı ekipler boz ayılarla karşılaştı! O anlar böyle kaydedildi

Tarım ve Orman Bakanlına bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ekipleri, Bitlis’te arazide batimetri çalışması yürüttüğü esnada boz ayılar ile karşılaştı, ekipler o anları kayda aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ekiplerinin Van Gölü havzasında bulunan Nemrut Kaldera Krater Gölü yakınındaki arazide yürüttüğü batimetri çalışmaları esnasında boz ayılar ile karşılaştığı anlar paylaşıldı.

Ekiplerin boz ayılar ile olan diyaloğu ise izleyenlere seyir keyfi yaşattı.

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