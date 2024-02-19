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Gündem Bakanlardan madencilerin ailelerine ziyaret
Gündem

Bakanlardan madencilerin ailelerine ziyaret

Yeniakit Publisher
2024-02-19 23:14:00 -
Bakanlardan madencilerin ailelerine ziyaret

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'daki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından kaybolan işçilerin ailelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar ile birlikte toprak kayması altında kalan işçilerimizin ailelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Bu zor günleri inşallah birlikte atlatacağız. Dualarımız işçi kardeşlerimizle birlikte." ifadelerini kullandı.

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