Normalde 1 kişi çalışır 3 tane taşı 1 güne koyardı! Hizmet gören İzmirli şimdi şaşkın
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçmesiyle birlikte istikrarlı belediyecilik ile tanışan İzmir halkı, hayatlarında ilk kez icraat gördü. Sokaklardaki yoğun çalışmalar karşısında şaşkınlık yaşayan İzmirliler, yayınladıkları video ile Türkiye genelinde gündem oldu.
İzmir, tarihinde ilk kez AK Parti belediyeciliğiyle tanışıyor. İzmir'de CHP'den istifa eden ve Yeni Parti'ye de katılmayan Cemil Tugay, vatandaşlara hizmet edebilmek adına AK Parti'ye geçti.
AK Parti'ye geçen ve daha huzurlu bir ortamda çalışmalarını sürdüren Tugay, İzmir için kolları sıvadı ve sorunlara daha hızlı el atmaya başladı.
İzmirli vatandaşlar ise tarihinde ilk kez gerçek anlamda hizmetle tanışıyor. İzmir'de yapılan çalışmaları kaydeden bir vatandaş şaşkınlığını şu ifadelerle anlattı:
“Arkadaş, biz İzmirliler olarak bu kadar hızlı çalışılmasına hiç alışkın değiliz ya. Yani biz böyle şeylere hiç alışkın değiliz. Hani bakar mısın, adam çok hızlı çalışıyor bir de, bir de aynı anda sekiz-on kişi çalışıyor. Burada normalde bir kişi olacak, üç tane taşı bir günde koyacak ve iki yıl sürecek burası. Biz ona alışkınız. Hayret ya. Ne oldu böyle İzmir'e?”
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AK Parti'ye geçti diye susacak değiliz! Peki CHP'de kalsaydı bu haberi yapacak mıydınız Nefes?