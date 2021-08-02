Bakanlar açıklama yaptı Hangi yangınlar kontrol altında?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Muğla'nın Milas ilçesinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Son 5 günde 132 yangından 125'ini kontrol atına aldık, 7'si devam ediyor. Ayrıca 78 de kırsal yangına teşkilatımız müdahale etti." ifadelerine yer verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları:

Manavgat'ta Gündoğmuş'un tahliye edilmesi söz konusu. Ekipler müdahale ediyor. Tüm bu yangınlar sönene kadar, vatandaşımız normal hayatına kavuşana kadar çalışmalarımız sürecek. Yerleşim yeri odaklı ilerliyoruz, sabahtan itibaren Bodrum'da binlerce helikopter sortisi yapıldı.

Tunceli Hozat'taki yangın kontrol altına alındı.

Isparta'da yangın

Isparta'da Sütçüler mevkisinde 11.30 sularında bir yangın daha çıktı. Ona da hemen 1 uçak, 15 arazöz, 200'ün üzerinde personel sevk ettik, çalışmalara başladık.

132 yangından 125'i kontrol altına alındı

Son 5 günde 132 yangından 125'ini kontrol atına aldık, 7'si devam ediyor. Ayrıca 78 de kırsal yangına teşkilatımız müdahale etti. Termik santralle ilgili bir risk görünmüyor. Meteorolojik olarak yarın yine tüm zamanların en düşük nemi ile karşı karşıya kalacağız. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın devam ediyor.

Yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz, 150 iş makinesi ve 5 binin üzerinde personelle müdahalemiz devam ediyor.

Son dönemde Azerbaycan, Rusya, İspanya, Hırvatistan biz bu ülkelerden gelen yardım taleplerine tamam dedik.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Devletin bütün kurumları büyük sarf ediyor. Dün 13 tane ormancı Antalya'da yangının içerisinden alındı.

Kılıçdaroğlu'na tepki: bu yanlıştır!

Ana muhalefet partisi genel başkanından bir istirhamımız var biz 'Şehirler belediyelerin görev alanındadır" diye bir şey söylemedik. Kılıçdaroğlu'ndan bir istirhamım daha var. Eğer siz dönüp bizim ormanları rant için yaktığımızı söylerseniz 'bu yanlıştır'

Şu anda sosyal medyanın yüzde 90'ı tezvirat ve yalandır. Sosyal medyada bu işi körüklemeye çalışıyorlar. Yüzlerce hesap tespit ettik. Sosyal medyada bir kamplaşma oluşturmaya çalışıyorlar, bu nefret dilinden uzak duralım.

'Sabotaj' açıklaması

Sabotaj iddiaları ile ilgili Bakan Soylu, "Şimdi bu konuda sayın Cumhurbaşkanımız da kamuoyuna bilgi verdiğinde özel bir ekip kurulduğunu söyledi. 300'e yakın ihbar geldi. Bu ihbarların hepsiyle tek tek ilgileniyoruz. Ayrıca istihbari çalışmalarımız da söz konusu. Terör örgütü PKK yaklaşık 3 yıldan beri ekonomik tesisler, ormanlar, vatandaşlarımızın araçları dahil olmak üzere hedef aldığı yerleri yakmak ve zarar vermek konusunda direkt Kandil'den talimat alıyor.

Bakan Soylu, Muğla'da 10 bin vatandaşın tahliye edildiğini aktardı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarından satır başları:

Yanan orman arazilerin herhangi bir sebeple, yapılaşmaya ve başka amaçlarla tahsisi mümkün değildir. Yanan alanların öncelikleri olarak ağaçlandırılır. Bu kanuni bir zorunluluktur. Bunları iddia edenler de bunları biliyor. Bilmelerine rağmen farklı amaçlarla yapıyorlar. Bu yanlıştır.