  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakanı Fatih Dönmez açıkladı: Doğal gaz rezervi bulunan Karadeniz’de 8 yılda 40 gaz kuyusu açılacak
Ekonomi

Bakanı Fatih Dönmez açıkladı: Doğal gaz rezervi bulunan Karadeniz’de 8 yılda 40 gaz kuyusu açılacak

“Karadeniz’deki iş planı 7-8 yıl sürecek” diyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu süre zarfında 40 civarında gaz kuyusu açılmasının planlandığını belirtti

Yeniakit Publisher
2020-10-30 07:43:00 -
Bakanı Fatih Dönmez açıkladı: Doğal gaz rezervi bulunan Karadeniz’de 8 yılda 40 gaz kuyusu açılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’deki doğalgaz arama çalışmaları kapsamında 30 ila 40 arasında sondaj kuyusu açmayı planladıklarını belirterek, “7-8 yıllık bir iş planından bahsediyoruz. Planımız 2028’e kadar oradaki işlerin tamamını bitirmek” dedi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Dönmez, önümüzdeki kış doğalgaz arzında sıkıntı olmayacağını belirterek, Rus ve Azeri hatlarının yanı sıra İran hatlarının da aktif olduğunu ifade etti. Türkiye’ye gaz girişi kapasitesinin, tüketimin iki katına ulaştığını anlatan Dönmez, yeni kaynakların gelişiyle rekabetin artacağını belirterek, “Güneydoğu Avrupa’nın bölgesel ticaret merkezi olabiliriz” diye konuştu. BOTAŞ ve özel sektörün yaklaşık 54 milyar metreküplük doğalgaz kontratı olduğunu anlatan Dönmez, 1-2 yıl içerisinde 16, 5-6 yıl içinde 30 milyar metreküplük kontratın sona ereceğini söyledi. Dönmez, “Bunların hepsini sonlandırmayacağız. Karadeniz’den elde edeceğimiz üretim miktarına bakacağız. Yerli kaynak dolayısıyla elimizde bir pazarlık gücü oluştu” dedi.

Yeni saha

Karadeniz’de keşif amaçlı sondajı tamamladıklarını kaydeden Dönmez, önümüzdeki ayın başında Türkali-1 kuyusunda sondaja başlanacağını belirterek şunları söyledi:

“Orada toplam 30 ila 40 arasında sondaj kuyusu açmayı planlıyoruz. Aşağı yukarı 7-8 yıllık bir iş planından bahsediyoruz. 2023’e kadar 8-10 kuyuyu tamamlarsak, üretime almaya başlarız demektir. Bir yandan üretim, bir yandan da sahanın geliştirilmesi, yeni üretim kuyularıyla devam edecek. Orada da planımız 2028’e kadar oradaki işlerin tamamını bitirmek. Bir taraftan da sismik çalışmalara kasım başında başlıyoruz. Sakarya Gaz Sahası’nda yaklaşık 5-6 aylık bir programımız var. Burada bahsettiğimiz, 400 milyar metreküplük sahanın dışında. Proje jeologları umutlu olduklarını söylüyorlar.”

Başka ülkelerden de arama konusunda teklif aldıklarını anlatan Dönmez, “Zaman zaman farklı ülkelerden, gerek Akdeniz, gerekse Avrupa ve Karadeniz ülkelerinden talepler geliyor gemilerin oralarda da çalışmasıyla ilgili. Ama şu anda bu son keşifle birlikte kendi işimize yoğunlaşmamız gerekiyor. O teklifleri biraz erteliyoruz” dedi.

Çinlilerle nükleer görüşmeleri olumlu

Geçen seneki 38 tonluk rekor üretimin ardından, bu sene altında 45 tonluk üretimin hedeflendiğini belirten Dönmez, “Her sene ortalama 130 ila 160 ton arasında altın ithal ediyoruz. Bu anlamda ciddi açığımız var. Yaptığımız son çalışmalarla birlikte Türkiye’de ortalama üretilebilir altın rezervinin bin 500 ton civarında olduğunu tespit ettik. Burada yerli oyuncular da var, yabancılar da var” diye konuştu.

Dönmez, yeni yapılacak nükleer santrallerle ilgili de, “(Çinlilerle) Pandemi dolayısıyla uzaktan bazı görüşmeler yapabildik. O görüşmeler de devam ediyor. Henüz netleşmedi sonuçlar ama olumlu gidiyor” ifadelerini kullandı.

İki yeni NGS için çalışma

2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, Türkiye’de gelecek yıl, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) yanı sıra iki yeni NGS’nin kurulumuna yönelik çalışmalara devam edilecek. Bu çerçevede, bir projeye yönelik saha seçimi tamamlanacak ve teknoloji sahibi şirket veya ülkeyle resmi anlaşmaya varılacak. Diğer NGS projesine yönelik de yer lisansı başvurusunun yapılması sağlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Türk ürünlerini satmıyoruz" açıklaması yapan Carrefour'a tepki! "Türkiye'den defol git"

Türkiye'de de faaliyet gösteren Fransızlara ait market zinciri Carrefour, Suudi Arabistan'daki Twitter hesabından Arap müşterilerine "Sizi t..
Tehlikenin farkında mısınız? Pedofili sapkınlığı bu pislik yuvalarından besleniyor
Gündem

Tehlikenin farkında mısınız? Pedofili sapkınlığı bu pislik yuvalarından besleniyor

Popüler kültür adı altında Batılı laikçi yaşam tarzının topluma dayattığı Best Model Of Turkey adlı sözde güzellik yarışmasında yeni bir rez..
Bakan açıkladı! Bir ilimizde artış yüzde 99 seviyesinde
Korona Virüs

Bakan açıkladı! Bir ilimizde artış yüzde 99 seviyesinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'de vaka artışının yüzde 99 olduğunu açıkladı. Bakan'ın açıklaması sonrası konuşan Düzce Valisi Atay "Bık..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay