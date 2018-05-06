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Bakan'dan hadlerini aşan yazarlara sert tepki!

Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasını isteyen başta eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy olmak üzere "çapsız yazar müsveddelerine" Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'ten çok sert tepki geldi.

06 Mayıs 2018 Pazar 14:06
Bakan'dan hadlerini aşan yazarlara sert tepki!

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aralarında eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin de bulunduğu 300 Fransız yazar ve siyasetçinin "şiddet ve Yahudi düşmanlığını yaydığını" öne sürerek Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasını istemelerine tepki gösterdi.

Çelik, "Entelektüel şiddetin ve barbarlığın en çarpıcı örneği bu. Bu kişiler kim olurlarsa olsunlar ve şimdiye kadar neyi savunmuş olurlarsa olsunlar, bağnazlık tarihinin ilk sırasına yazılacaklar. Barbarlık modern dünyanın ortasına entelektüel ve siyasi sıfatlarla yerleşiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"BARBAR VE AHLAK DIŞI TALEP"

Söz konusu kişilerin "barbar ve ahlak dışı" taleple terör örgütü DEAŞ'ın ideolojik akrabalığına kayıt yaptırdıklarını ilan ettiklerini belirten Çelik, "DEAŞ'ın en yakın ideolojik akrabası olduklarını ancak bu şekilde anlatabilirlerdi. Ancak siyasal psikiyatrinin konusu olacak bu yaklaşım, Avrupa'nın ortasında nasıl bir barbarlığın yükseldiğini, en az DEAŞ kadar tehlikeli bu zihniyetin kendisini nasıl bazı kavramların arkasına sakladığını ifşa ediyor." ifadelerini kullandı.

Çelik, "DEAŞ'ın aleni akrabalarını" tespit etmenin kolay olduğunu vurgulayarak, "Asıl böyle entelektüel ve siyasi görünüm arkasındakiler çok tehlikeli. Sözde şiddet karşıtı görünüp yaklaşımlarıyla bağnaz ve şiddete tapan zihniyet bu. İnsanlık rehberi Kur'an'dan insan karşıtı bağnazlık ve şiddet çıkaran DEAŞ neyse, bu 300 Fransız da aynı." mesajını paylaştı.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 14:06
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