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Ekonomi Bakan'dan 'elektrik' açıklaması! 29 Ocak'ta son bulacak
Ekonomi

Bakan'dan 'elektrik' açıklaması! 29 Ocak'ta son bulacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak itibarıyla kaldırılarak son bulacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 19:23:00 - 2022-01-28 19:39:23
Bakan'dan 'elektrik' açıklaması! 29 Ocak'ta son bulacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayi tesislerine uygulanan kısıtlamayla ilgili açıklamada bulundu. Dönmez, elektrik kısıtlamasının 29 Ocak'ta son bulacağını, doğaz gazda uygulanan kısıtlamanın ise 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürüleceğini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı açıklamada, "Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması 29 Ocak itibarıyla kaldırılarak son bulacak. Doğal gazda uygulanan kısıntı ise 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürülecek" dedi.

Bakan Dönmez ayrıca, ''Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden ötürü teşekkür ederiz.'' ifadelerini kullandı.

BOTAŞ'tan açıklama

Botaş'tan yapılan açıklamada, ''İran'dan Türkiye'ye gaz arzı test amaçlı olarak sınırlı miktarda başladı.'' denildi.

 

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