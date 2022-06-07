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Gündem Bakan'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Gündem

Bakan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "(3600 ek gösterge) 60 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanıyor. 411 bin civarında da emekli öğretmenimiz, yani yaklaşık 470 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanacak." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 11:01:00 -
Bakan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 3600 ek gösterge ve öğretmen atamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer, "60 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanıyor. 411 bin civarında da emekli öğretmenimiz, yani yaklaşık 470 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanacak.

Öğretmen ataması takvimini, hazırlıklar bittiğinde Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 2022-2023 eğitim-öğretim yılına bu atanacak öğretmenleri yetiştireceğiz." dedi.

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