  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Artık kimse kimseye güvenmiyor! Bir ülkeden daha 'nükleer silah üretelim' çıkışı
Dünya

Artık kimse kimseye güvenmiyor! Bir ülkeden daha 'nükleer silah üretelim' çıkışı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Artık kimse kimseye güvenmiyor! Bir ülkeden daha 'nükleer silah üretelim' çıkışı

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin güvenlik politikaları ekibinden bir yetkili, ülkenin nükleer silahlara sahip olması gerektiğini savundu.

Kyodo ajansının haberine göre, ismi açıklanmayan Japonya yetkili, Tokyo'nun uzun süredir benimsediği nükleer karşıtı tutumunun değişmesi gerektiğini ileri sürdü.

Japon yetkilinin nükleer silah çıkışı, güvenlikçi politikalarıyla bilinen Takaiçi'nin Japonya'nın nükleer silah bulundurmasını, üretmesini ve ülkeye sokulmasını yasaklayan "Üç Nükleer İlke"yi gözden geçirmeyi değerlendirdiği bir dönemde geldi.

Takaiçi hükümetinin güvenlik politikalarını şekillendiren ekibin üyesi olan yetkili, "Bence nükleer silahlara sahip olmalıyız. Sonunda yalnızca kendimize güvenebiliriz." dedi.

 

Japonya’nın nükleer politikasında değişiklik yapılması tartışmalı konu olmayı sürdürüyor

Hükümet kaynakları, daha önce iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin lideri Takaiçi'nin söz konusu ilkeleri yeniden ele almayı düşündüğünü açıklamıştı.

Üç Nükleer İlke, 1967'de dönemin Başbakanı Eisaku Sato tarafından parlamentoda ilan edilmiş ve zamanla ulusal bir ilke haline gelmişti. Sato, bu yaklaşımı ve barışa katkıları dolayısıyla 1974'te Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Japonya'nın nükleer politikasında değişiklik yapılması, ülkede tartışmalı bir konu olmayı sürdürüyor.

Kamuoyunun önemli bir kesimi, atom bombası saldırılarına maruz kalan tek ülke olmasının da etkisiyle barışçıl savaş sonrası nükleer karşıtı duruşu benimsiyor.

Japonya’da Dünyanın İlk Otonom Yolcu Feribotu Seferlere Başladı
Japonya’da Dünyanın İlk Otonom Yolcu Feribotu Seferlere Başladı

Teknoloji

Japonya’da Dünyanın İlk Otonom Yolcu Feribotu Seferlere Başladı

Japonya'da İslam güneşi doğuyor! Bölük bölük Müslüman oluyorlar
Japonya'da İslam güneşi doğuyor! Bölük bölük Müslüman oluyorlar

İSLAM

Japonya'da İslam güneşi doğuyor! Bölük bölük Müslüman oluyorlar

Japonya'dan Gaziantep kararı! Müjdeyi Fatma Şahin verdi
Japonya'dan Gaziantep kararı! Müjdeyi Fatma Şahin verdi

Gündem

Japonya'dan Gaziantep kararı! Müjdeyi Fatma Şahin verdi

Japonya’dan faiz kararı! 30 yılın en yüksek seviyesine çıkardı
Japonya’dan faiz kararı! 30 yılın en yüksek seviyesine çıkardı

Ekonomi

Japonya’dan faiz kararı! 30 yılın en yüksek seviyesine çıkardı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23