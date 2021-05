Bakan Ziya Selçuk’tan salgında pes etmeyen öğrencilere teşekkür

Öğrencilere moral veren Selçuk, şunları ifade etti: “Yüz yüze eğitime başlamak için oluşan her zeminde okullarımızın kapılarını ilk önce 12’ler için açtık. Birbirimizle hep iş birliği içerisindeydik. Bu iş birlikleri için eğitimi bırakmadıkları, pes etmedikleri için kendileriyle ne kadar gurur duysalar az. Salgının biteceğinden, hayatın normale döneceğinden emin olsunlar. Bazen bu durumla baş etmekte ve salgının psikolojik etkilerini yönetmekte zorlanabilirler. Bu çok olağan bir durum.”



Her türlü desteğe açığız



Selçuk, tüm öğrencilerin görüşlerini, isteklerini, önerilerini [email protected] adresine gönderebileceğini ya da sosyal medya üzerinde #lisedebence etiketiyle paylaşabileceğini dile getirerek, “Psikolojik açıdan bir ihtiyaç hissettikleri anda 444 0 632’yi arasınlar lütfen. Uzmanlarımız, kendilerine destek olmak için 24 saat telefonun ucundalar” çağrısını yaptı, “Bilsinler ki biz her zaman yanlarındayız, her türlü önerilerine de açığız” diye konuştu. Selçuk, tüm öğrencilere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde de bulundu.