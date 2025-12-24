  • İSTANBUL
Gündem Düşen uçağın enkazında incelemelerde bulundu
Gündem

Düşen uçağın enkazında incelemelerde bulundu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Düşen uçağın enkazında incelemelerde bulundu

Ankara Valisi Vasip Şahin, Libya Genelkurmay Başkanı Mohammed Ali Ahmed Al Haddad’ın ve beraberindeki heyetin düşen uçağının enkazında incelemelerde bulundu.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan saat 20.17’de kalkan ve Libya Genelkurmay Başkanı Al Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Ankara’nın Haymana’nın ilçesinde düştü. Ankara Valisi Vasip Şahin de uçağın düştü bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Vali Şahin olay yerinde bulunan ekiplerden bilgi aldı.

