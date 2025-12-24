Erzincan’da "Yalancı Bahar" Mesaisi: Yem Torbası Kapandı, Mera Kapısı Açıldı!

Kar Gitti, Güneş Geldi

Bundan sadece 20 gün önce yağan karla birlikte sürülerini ahırlara çekmek zorunda kalan Erzincanlı besiciler, karın hızla erimesi ve havaların ısınmasıyla rotayı yeniden doğaya kırdı. Aralık ayında nadir görülen bu güneşli günleri fırsata çeviren üreticiler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte koyunlarını meralara saldı.

"Yem Altınla Yarışıyor"

Artan maliyetler karşısında ayakta kalmaya çalışan üreticiler için meralar, adeta doğal birer "ekonomik kalkan" haline geldi. Yaylalardaki kar nedeniyle hayvanları köye indirdiklerini belirten üretici Burhan Koyun, yem fiyatlarından dert yanarak şunları söyledi:

"Yem fiyatları ciddi oranda arttı, adeta altınla yarışıyor. Bu yüzden fırsat bulduğumuz her an hayvanları dışarı çıkarıyoruz. Ot az olsa bile hayvanların dışarıda gezmesi, bizim için yem masrafından tasarruf demek."

Kuraklık Endişesi ve Ekonomik Avantaj Bir Arada

Doğal otlaklarda beslenen hayvanların hem daha sağlıklı olduğunu hem de maliyeti düşürdüğünü vurgulayan bir diğer üretici Gökhan Topal ise durumun iki yüzüne dikkat çekti. Havaların ısınmasıyla birlikte yem tasarrufu yaptıklarını ifade eden Topal, "Önceki yıllarda bu dönemde diz boyu kar olurdu. Şimdi ise hayvanlarımızı otlatabiliyoruz.

Ekonomik olarak seviniyoruz ama kar yağmaması gelecek için kuraklık endişesi yaratıyor" dedi.

Hem Sağlıklı Hem Tasarruflu

Erzincan meralarında boy gösteren küçükbaş sürüler, sadece üreticinin cebini korumakla kalmıyor; aynı zamanda hayvanların doğal ortamda daha sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Meteorolojik verilere göre güneşli günlerin bir süre daha devam etmesi beklenirken, besiciler kışın bu en sıcak günlerini verimli kullanmak için merada mesai harcamaya devam ediyor.