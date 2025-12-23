2026 asgari ücret açıklandı! Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan ilk tepki

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti "1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari net ücreti 28 bin 75 lira, brüt 33 bin 30 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz" ifadeleriyle duyurdu.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay yeni asgari ücretle ilgili açıklama yaptı.

Atalay şu ifadeleri kullandı:

Açıklanan rakam 28 bin 75 TL bu bizim taleplerimizin hiçbirini yerine getirmiyor.

Bu açıklanan rakam, ne asgari ücretlinin, ne kamuoyunun ne de bizim kabul edeceğimiz bir rakam değil.