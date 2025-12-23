İstanbul için kar alarmı: AKOM tarih verdi

AKOM’un İstanbul’a yönelik haftalık hava tahmin raporuna göre, kent genelinde önümüzdeki bir hafta boyunca bulutlu hava etkili olacak. Cumadan itibaren hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanacak.

26 Aralık Cuma günü itibarıyla sıcaklıkların 10 derecenin altına inmesi beklenirken, hafta sonuna doğru soğuk hava daha da etkisini artıracak.

Yeni haftada kritik eşik: Kar ihtimali güçleniyor

AKOM’un tahminlerine göre yeni haftayla birlikte İstanbul’da kış şartları daha sert hissedilecek. Pazartesi günü (29 Aralık) hava sıcaklığı 5 derecenin altına düşecek.

Bu tarihle birlikte kent genelinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı ihtimalinin artacağı belirtiliyor. Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma riskine karşı vatandaşları uyardı.

Gün gün İstanbul hava durumu tahmini

AKOM’un paylaştığı verilere göre İstanbul’da önümüzdeki günlerde beklenen en düşük sıcaklıklar ve yağış durumu şöyle:

•24 Aralık Çarşamba: 8 derece, çok bulutlu, yağış beklenmiyor

•25 Aralık Perşembe: 7 derece, aralıklı yağmur

•26 Aralık Cuma: 5 derece, çok bulutlu, yağış yok

•27 Aralık Cumartesi: 2 derece, aralıklı yağmur

•28 Aralık Pazar: 2 derece, hafif yağmurlu

•29 Aralık Pazartesi: 1 derece, karla karışık yağmur