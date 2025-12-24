  • İSTANBUL
Kadıköy Fatih'i! Fenerbahçe'ye 2 gol atan Beşiktaşlı Vaclav Cerny'den açıklama

Fenerbahçe'ye 2 gol atan Beşiktaşlı Vaclav Cerny maç sonu yaptığı açıklamada "Goller attığım için mutluyum ama önemli olan takımın kazanması" ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini kaydeden Vaclav Cerny, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Yılı bu şekilde bitirdiğimiz için çok mutluyuz"

Çok önemli bir maçı kazandıklarına değinerek sözlerine başlayan Çekyalı futbolcu, "Kazanmayı çok istedik ve sonucunda da maçı kazanan taraf olduk. Yılı bu şekilde bitirdiğimiz için çok mutluyuz. Önümüzdeki sene de bu şekilde devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"2 gol attığım için mutluyum"

Cerny, 2 gol attığı için mutlu olduğunu da belirterek, "Ama daha çok mutlu olduğum şey galip gelmemiz. Önemli olan galibiyetti. En önemlisi de bu. Tehlikeli olmayı, gol katkısı vermeyi, gol atmayı, asist yapmayı zaten insanlar benden bekliyor. Benden beklenen bu. Ben bu sorumluluğu seviyorum. Bunun karşılığını verebilmiş olmayı da seviyorum" şeklinde konuştu.

 

"Hızlı bir dinlenme sürecine gireceğiz, toparlanacağız"

Ligin ikinci yarısı için hedeflerini hangi yönde belirlediklerinin sorulması üzerine başarılı futbolcu, "Bunu konuşmak için şu an henüz erken. Hızlı bir dinlenme sürecine gireceğiz, toparlanacağız. Önümüzdeki sene sezonun geri kalanında her maçı kazanmak istiyoruz ki hedefimiz de zaten bu olmalı. Her maçı kazanırsak şu anki durumdan daha iyi durumda olacağız" diye konuştu.

