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Eğitim Bakan Ziya Selçuk'tan "salgın sona erecek" paylaşımı
Eğitim

Bakan Ziya Selçuk'tan "salgın sona erecek" paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz, okullar arası voleybol maçları yapacağız ve okullarımızın aylardır boş kalan spor salonlarında, ilk servis atışını ben yapacağım" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 17:28:00 -
Bakan Ziya Selçuk'tan "salgın sona erecek" paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz, okullar arası voleybol maçları yapacağız ve okullarımızın aylardır boş kalan spor salonlarında, ilk servis atışını ben yapacağım. Her sandalyede bir öğrenci olacak. Maç bitiminde ıslık çalacağız. Olur mu"

 

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