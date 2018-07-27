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Bakan Ziya Selçuk'tan öldürülen öğretmen için taziye mesajı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk "Ayşegül öğretmenimizin insanlıktan ve sevgiden nasibini almamış bir cani tarafından öldürülmüş olmasını şiddetle lanetliyorum" mesajını paylaştı.

27 Temmuz 2018 Cuma 16:16
Bakan Ziya Selçuk'tan öldürülen öğretmen için taziye mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen Ayşegül  Çelik'in insanlıktan ve sevgiden nasibini almamış bir cani tarafından  öldürüldüğünü belirterek, "Bir kadını, bir anneyi, bir öğretmeni hedef alan bu  menfur saldırının faillerinin adalet önünde hak ettiği cezayı alacağına  inanıyorum." ifadesini kullandı. 

Selçuk, İstanbul Avcılar'da dün boşanma aşamasında olduğu eşi  tarafından silahla vurularak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede  kurtarılamayan Çelik için taziye mesajı yayımladı.

Milli Eğitim ailesinin değerli bir üyesi olan Ayşegül Çelik'in menfur  bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiş olmasının derin üzüntüsü içerisinde  olduğunu belirten Bakan Selçuk, taziye mesajında şunları kaydetti:

  "Ayşegül öğretmenimizin insanlıktan ve sevgiden nasibini almamış bir  cani tarafından  öldürülmüş olmasını şiddetle lanetliyorum. Bir kadını, bir  anneyi, bir öğretmeni hedef alan bu menfur saldırının faillerinin adalet önünde  hak ettiği cezayı alacağına inanıyorum. Üzülerek ifade etmeliyim ki fail, ne ceza  alırsa alsın Ayşegül öğretmenimiz bir daha asla aramızda olmayacaktır.

İnsanlığın kanayan yarası haline gelen kadına karşı şiddetin son  kurbanlarından olan değerli öğretmenimize ve olayda hayatını kaybeden sevgili  annesine Cenabı Allah'tan sonsuz rahmet, acılı ailesine, yakınlarına,  öğrencilerine, öğretmen arkadaşlarına ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum.  Başımız sağ olsun."

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 16:16
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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