Bakan Ziya Selçuk'tan öğretmenlere mektup

Selçuk, öğretmenlere hitaben bir mektup yazdı. Tüm öğretmenlere e-posta yoluyla ilettiği mektubunda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Milli Eğitim Bakanı olarak göreve başladığını belirten Bakan Selçuk, okulu, öğretmenler odasını bilen ve o günleri daima hatırlayan biri olarak öğretmenleri en kalbi duygularla selamladığını ifade etti.

Meslek hayatına öğretmenolarak başladığını, daha sonra akademisyen ve yönetici olarak çeşitli üniversitelerde, kurumlarda görev yaptığını anlatan Selçuk, ömrünün okullarda, eğitim ortamlarında geçtiğini, bazı öğretmen arkadaşları ile birçok çalışmada aynı havayı teneffüs ettiklerini, aynı mekanları paylaştıklarını aktardı.