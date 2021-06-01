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Eğitim

Bakan Ziya Selçuk'tan öğrencilere müjde

Telafi eğitim programının içeriğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonlarca öğrenciye müjdeyi verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 18:10:00 -
Bakan Ziya Selçuk'tan öğrencilere müjde

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitim programının içeriğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Telafi sürecinde çocukların sosyal ve duygusal anlamdaki kayıplarını gidermeye odaklı bir yol izleyeceklerini belirten Selçuk, "Eğitimde telafi başlıyor. Bir buçuk yılı salgın ve uzaktan eğitimle geçen bir sürecin telafisi bir aya sığmaz. Yüz yüze eğitimin eşsiz deneyimlerinin telafisini bir buçuk yıl boyunca akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel etkinliklerle dolu bir programla destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Telafi sürecinde çocuklarımızın sosyal, duygusal anlamdaki kayıplarını gidermeye odaklı, korku ve kaygılarını geride bırakıp yeni döneme hazırlanabilecekleri aktiviteler ve programlarla yanlarında olacağız" diyen Selçuk paylaşımında şunları kaydetti:

"Yeni eğitim öğretim yılının başından itibaren telafi ve destek çalışmaları devam edecek ancak çocukların hakkı olan “okullarda sosyalleşme, kendini ifade etme, fiziksel etkinlik ” imkânlarını çocuklara teslim etmeliyiz. Okullar, bugünden itibaren yıl boyu çocuklarımızındır."

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