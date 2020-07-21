  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

Bakan Ziya Selçuk’tan LGS tercihleri hakkında açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS tercihleri hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Selçuk paylaşımında "Tercihlerinde meslek liselerine de yer ver" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 21:18:00 -

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından meslek liseleri hakkında paylaşım yaptı. Selçuk paylaşımında, "Meslek liselerinde okuyan öğrencilerimiz ülkenin geleceğinde bugünden söz sahibi olur. Tercihlerinde meslek liselerine de yer ver, ülke ihtiyaçlarına uygun yeni nesil mesleki ve teknik eğitim müfredatı ile eğitim al" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı