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Eğitim Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklama
Eğitim

Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 18:30:00 -
Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,, sosyal medya hesabından boş bir spor salonunun fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz. Okullar arası voleybol maçları yapacağız ve okullarımızın aylardır boş kalan spor salonlarında ilk servis atışını ben yapacağım. Her sandalyede bir öğrenci olacak. Maç bitiminde ıslık çalacağız. Olur mu?"

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