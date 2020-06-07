Bakan Ziya Selçuk'a yeni oyun! Vatandaşların tepkisini çekti

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olgunlaşma enstitüleri, çocuklara özel yaş, cinsiyet ve gözlük kullanımını da dikkate alarak özel maske ile siperlik üretiyor. Gönüllülük esasına göre çalışan ekipler, ürettikleri maske ve siperlikleri, web sitelerinde online satışa sunacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı olgunlaşma enstitüleri, çocukların yaş, cinsiyet ve gözlük kullanımını da dikkate alarak özel maske ile siperlik üretimine başladı. Yıkanabilir kumaşlardan üretilen çocuk maskeleri, kullanıma hazır hale getirildi. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, olgunlaşma enstitülerinin kültürel değerleri, özellikle geleneksel el sanatlarını ve giyim kültürünü araştıran, asıllarını koruyarak yeni ürünler hazırlayan, bu ürünleri arşivleyerek gelecek kuşaklara aktaran, eğitim ve öğretimin yanı sıra araştırma, tanıtım, pazarlama, tasarım ve üretim süreçlerinin tümünü gerçekleştiren eğitim öğretim kurumları olduğunu anlattı.

Piyasaya sunulan çocuklara yönelik maske çeşitlerinin birinde LGBT renklerinin bulunması sosyal medyada tepki çekti.

Paylaşımın Milli Eiğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılması sonrası 'Ziya Selçuk'a yeni oyun. LGBT renklerini işleyip bakana paylaştırdılar' yorumları yapıldı.

İşte sosyal medyada gelen bazı tepkiler: