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Bakan Ziya Selçuk, 1 milyon öğretmene canlı yayında hitap edecek

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 2018-2019 eğitim öğretim yılı mesleki çalışma programının başladığı 3 Eylül Pazartesi günü, canlı yayınla okullarda ders başı hazırlığı yapan yaklaşık 1 milyon öğretmene seslenecek.

01 Eylül 2018 Cumartesi 12:23
Bakan Ziya Selçuk, 1 milyon öğretmene canlı yayında hitap edecek

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, öğretmenlere yönelik 3-14 Eylül'de yapılacak mesleki çalışma programının 3 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.

Buna göre, Bakan Selçuk, 2018-2019 eğitim öğretim yılı mesleki çalışma programının başladığı 3 Eylül Pazartesi günü, TRT Haber ve EBA üzerinden canlı yayınla okullarda ders başı hazırlığı yapan yaklaşık 1 milyon öğretmene seslenecek.

CANLI YAYINDAN TAKİP EDECEKLER

Başöğretmen Salonu'nda 10.30'da başlayacak olan programa, Ankara'nın merkez ilçelerinden öğretmenler katılacak. Türkiye'nin 81 ilinde ders başı yapacak öğretmenler de Bakan Selçuk'un konuşmasını okullardaki canlı yayın ekranları üzerinden takip edecek.

"Öğretmenlik bir insanın kendi öğrenme yolculuğudur, kendi olgunlaşma serüvenidir." ifadesiyle öğretmenlik mesleğine dair farklı bir bakış açısı ortaya koyan Selçuk, öğretmenlere önemli mesajlar verecek.

Mesleki çalışma programıyla, öğretmenlerin genel kültür, özel alan eğitimi, pedagojik formasyon alanlarında bilgi ve tecrübelerinin artırılması, öğretmenlere yeni beceriler kazandırılması, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yollarının bulunması, öğrenci ile çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programların hazırlayıp uygulanması amaçlanıyor.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 12:23
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