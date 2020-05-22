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Aktüel

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan SYDV çalışanlarına teşekkür:

"(Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları) 1003 vakfımız, pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım ulaştırmak için gece gündüz demeden başvuruları değerlendirdiler. Özverili çalışmaları için her bir SYDV çalışanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-05-22 09:40:23 -
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan SYDV çalışanlarına teşekkür:

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (SYDV) çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mamak SYDV personeli ile dün yaptığı iftara ilişkin fotoğraflara da yer veren Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"1003 vakfımız, pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım ulaştırmak için gece gündüz demeden başvuruları değerlendirdiler. Özverili çalışmaları için her bir SYDV çalışanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

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