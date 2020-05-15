Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 15 Mayıs Aile Günü mesajı:

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bakanlık olarak, toplumun her kesimine yönelik politikalar geliştirirken ailenin güçlendirilmesi ve korunmasına özel önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, 15 Mayıs Aile Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Bakanlığın vizyonunun bireyi mutlu, aileyi uyumlu ve toplumu üretken-müreffeh kılmak olduğunu belirten Selçuk, bu vizyonun bütün meselelere bütüncül perspektifle bakmayı gerektirdiğini vurguladı.

Selçuk, "Bakanlık olarak, toplumun her kesimine yönelik politikalar geliştirirken ailenin güçlendirilmesi ve korunmasına özel önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bireyden aileye, aileden topluma doğru uzanan bir silsilede her türlü sosyal meselede Bakanlık olarak varlık gösterdiklerinin altını çizen Selçuk, Bakanlığın sağlıklı bir aile yapısının oluşturulması, aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesi amacıyla evlilik öncesi eğitimden aile danışmanlığı hizmetine, aile sosyal destek programından çocuklara yönelik ekonomik desteğe kadar birçok alanda hizmet sunduğunu aktardı.

- Aile Eğitim Programı'ndan 2 milyon kişi yararlandı

Yazılı açıklamada aile olmanın, yuva kurmanın sorumluluklarını gençlere aktarmak, ailelerin sorun çözme kapasitesini artırmak amacıyla bakanlığın ülke genelinde yürüttüğü eğitim ve farkındalık çalışmaları hakkında da bilgi verildi.

Aktarılan bilgilere göre, Aile Eğitim Programı (AEP) ile eğitim, iletişim, sağlık, iktisat, hukuk ve medya alanlarında toplam 28 modül ve 210 konuda ailelere farkındalık eğitimi veriliyor. Ülke genelinde bugüne kadar 2 milyon kişiye AEP kapsamında eğitim hizmeti sunuldu.

Evlenmeyi düşünen veya bu konuda bilgi almak isteyen vatandaşları bilinçlendirmek ve evlilik hayatına hazırlamak amacıyla yürütülen Evlilik Öncesi Eğitim Programı (EÖEP) ile gençlere "Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri, Aile Hukuku, Evlilik ve Sağlık" konularını içeren eğitim veriliyor. Bu programdan Türkiye genelinde şu ana kadar 1,2 milyon kişi yararlandı.

- 40 bin kişiye aile danışmanlık hizmeti

Aile bütünlüğünü korumak ve güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Aile Danışmanlığı Hizmeti, il müdürlüklerinde ve sosyal hizmet merkezlerimizde görev yapan danışmanlar aracılığıyla ücretsiz sunuluyor. Ülke genelinde, 40 bin kişiye ücretsiz danışmanlık hizmeti verildi.

Öte yandan Bakanlık tarafından, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile sosyal politika uygulamalarında arz odaklı hizmet modeli ile sosyal yardım ve hizmetlerde yeni bir döneme geçildi. ASDEP kapsamında fert, aile ve toplumu etkileyen sorun, ihtiyaç ve riskler uzman personel aracılığıyla yapılan hane ziyaretlerinde belirleniyor.

İhtiyaç duyan fert ve aileler sosyal hizmet ve yardımlarla diğer kamu hizmetlerine yönlendiriliyor. Bu kapsamda 2 bin 634 ASDEP görevlisi 2 milyon haneyi ziyaret etti. ASDEP görevlileri aracılığıyla yapılan görüşmeler neticesinde 152 bin 817 talep ilgili kuruluşlara yönlendirildi. ASDEP kapsamında, muhtar görüşmeleri ile sosyal hizmet bağlamında bölgesel bazda risklerin tespit edilmesi amaçlandı. Geçen yıl başlayan çalışma kapsamında toplam 19 bin 756 muhtarla görüşülerek Bakanlığın hizmetleri ve ASDEP tanıtılarak, bölgeleri hakkında bilgi alındı.

Ayrıca ASDEP'in okullar ve okul-aile birlikleri iş birliğinde yaygınlaştırılması amacıyla rehber öğretmenlerle 2019'da başlayan çalışma kapsamında 8 bin 888 görüşme yapılarak, okulları ve çevresi hakkında bilgi edinildi.

ASDEP ile ilgili çalışmalar Kovid-19 salgını sürecinde de devam ediyor. ASDEP personeli, illerde oluşturulan Vefa Sosyal Destek çalışma gruplarında aktif görev alarak çalışmalarını sürdürüyor. ASDEP görevlileri, bu çerçevede haneleri ziyaret ederek sorun, ihtiyaç ve riskleri belirleyip ihtiyaç duyan fert ve aileleri sosyal hizmet ve yardımlar ile diğer kamu hizmetlerine yönlendiriyor.

Vatandaşların sosyal hizmete erişiminde "Giriş kapısı" niteliğindeki kuruluşlar olan Sosyal Hizmet Merkezlerinde sosyal hizmetlere tek noktadan kolayca erişim sağlanıyor.

Bugün ülke genelinde 339 Sosyal Hizmet Merkezi hizmet sunuyor.

Çocuklara yönelik hizmetler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tüm çocukların öncelikle aileleri yanında ve ait oldukları sosyal çevreden uzaklaştırılmadan fiziksel duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimlerini sağlıklı şekilde tamamlamaları amaçlanıyor.

- 130 bin 850 çocuk için aylık 1023 TL destek veriliyor

TÜİK verilerine göre Türkiye'de, nüfusun yüzde 27,5'ini oluşturan 22 milyon 876 bin 798 çocuk bulunuyor. Bakanlığın korunmaya ihtiyacı olan çocukların bakımının aile ortamında sağlanmasına yönelik "Koruyucu Aile Hizmeti" kapsamındaki aile ve çocuk sayısında artış devam ediyor.

Aile odaklı hizmet modellerinden olan evlat edinme hizmetiyle durumu evlat edinilmeye uygun bir çocukla uygun olan aile veya kişi arasında hukuki bağlar sağlanarak çocuk-ebeveyn ilişkisinin kurulması amaçlanıyor.

2020 verilerine göre koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 7 bin 424, evlat edinme hizmetiyle aile yanına yerleştirilen çocuk sayısı 17 bin 533 oldu. 130 bin 850 çocuk için aylık 1023 TL destek veriliyor Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetiyle de ekonomik yoksulluk içinde olup çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere, kendilerine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla aylık ortalama 1023 TL ekonomik destekte bulunuluyor. Sosyal ve Ekonomik Destek'ten yararlanan çocuk sayısı 2002 yılında 11 bin 799 iken bu rakam bu yıl 130 bin 850 olarak gerçekleşti.















