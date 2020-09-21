Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, şehit yakınları ve gazilerin atama töreninde konuştu:

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde, bugün ataması yapılan 209 kişi ile toplam 44 bin 384 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdamının sağlandığını söyledi.

Şehit ve gazi yakınları ile gazilerin atamaları için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda tören düzenlendi.

Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, ailelerle beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu cennet vatanı, vatan eden aziz şehitler ile vefat eden gazilere Allah'tan rahmet dileyen Selçuk, şehitlik ve gaziliğin ulvi makamlar olduğuna işaret etti.

Şehit yakınları ile gazileri kendi ailelerinden ayrı görmediklerini vurgulayan Selçuk, "Son 18 yıldır AK Parti hükümetleri olarak da eğitimden istihdama kadar birçok alanda sağladığımız destek ve hizmetlerle şehit yakınlarımızın, gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın her daim yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bu sizlere olan, şehitlerimize ve gazilerimize olan vefa borcumuzun bir gereği." ifadelerini kullandı.

- "Sadece niceliği değil niteliği de arttırmayı hedefliyoruz"

Yeni tip koronavirüs salgını döneminde Bakanlık olarak çalışmalarını sürdürdüklerine dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:

"Sosyal güvenlik alanında aynı zamanda sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde 4 alanda birçok tedbirleri hayata geçirdik ve şu ana kadar Kovid-19 ile mücadele kapsamında yaptığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı da 35 milyar lirayı aşmış durumda. Yaptığımız bütün hizmetlerde, desteklerde temel hedefimiz hak temelli ve insan odaklı olması. Çünkü inanıyoruz ki insanı yaşatırsak devletimiz yaşayacak, vatanımız, ülkemiz ilelebet payidar olacak. Dolayısıyla sosyal korumaya dair her alanda sadece niceliği değil niteliği de arttırmayı hedefliyoruz. Bütün çalışmalarımızı, daha bütüncül daha sistematik bir yaklaşımla sürdürmekteyiz."

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 2002'de kamuda istihdamda olan şehit yakını, gazi ve gazi yakınının sayısının 6 bin civarında olduğu belirterek, "Temmuz 2018'den bugüne Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde 4 bin 625 atama gerçekleştirdik. Bugün de 209 kardeşimizin atamasıyla beraber toplam 44 bin 384 şehit yakınız, gazi ve gazi yakınımızın kamuda istihdamını sağlamış olacağız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Bakan Selçuk'un butona basmasıyla 209 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi.



