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Tarım Bakan Yumaklı’dan pancar üreticisine 715 milyon 751 bin liralık ödeme müjdesi
Tarım

Bakan Yumaklı’dan pancar üreticisine 715 milyon 751 bin liralık ödeme müjdesi

Yeniakit Publisher
2023-10-26 23:53:00 -
Bakan Yumaklı’dan pancar üreticisine 715 milyon 751 bin liralık ödeme müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, pancar üreticisine verdiği müjdede, 715 milyon 751 bin liralık ödemelerin bugün hesaplara yatırıldığını açıkladı..

 

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, pancar üreticisine verdiği müjdede, 715 milyon 751 bin liralık ödemelerin bugün hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin mesaj yayınlayan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, “Türkşeker aracılığıyla 715 milyon 751 bin TL hasat avans ödemesini bugün pancar üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” diye yazdı.

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