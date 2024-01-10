Bakan Yumaklı’dan et açıklaması!

Geçen yıl yaptığımız düzenlemeyle nar ekşisi izlenimi veren nar ekşisi sosu, nar aromalı sos gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını yasakladık. Benzer şekilde limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını da yasaklayacağız. Yapay ete izin verilmeyecek.

Bakan Kirişçi’de çalışmalar yapılıyor demişti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yapay et konusunda Türkiye’de de çalışmalar yürütüldüğünü belirtti, CHP’li Gürer, “Gıda krizi GDO’lu ürünlere kapı aralıyor” sözleriyle tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, dünyanın pek çok ülkesinde alternatif protein olarak araştırması ve çalışması yapılan yapay et konusunu, TBMM gündemine taşıdı.

Artan nüfus ve açlık riskinin insanları GDO’lu (Genetiği değiştirilmiş organizmalar) ürünlere sürüklediğine dikkat çeken Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Gürer önergesinde “Ülkemizde yapay et ile ilgili bir çalışma var mıdır? Bu konuda bakanlığınızca bir inceleme ve değerlendirme yapılmakta mıdır? Bu yönde çalışmalar nasıl değerlendirilmektedir?” şeklinde yönelttiği soruların yanıtlanmasını istedi.

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