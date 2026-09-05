Bakan Yumaklı rakamları açıkladı: Gıda işletmelerinde sıkı denetim
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ağustos ayında Türkiye genelinde gıda işletmelerine yönelik 100 bin 128 denetim gerçekleştirildiğini açıkladı. Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 186,5 milyon lira ceza kesilirken, 49 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 186,5 milyon lira idari para cezası uygulandığı, 49 işletme hakkında ise suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.
Bakan Yumaklı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü ifade etti.
Yumaklı, 1-31 Ağustos tarihleri arasında yurt genelinde gerçekleştirilen denetimlere ilişkin şu ifadeleri kullandı:
AĞUSTOS AYINDA 100 BİN 128 DENETİM
"Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz. 1-31 Ağustos tarihleri arasında yurt genelinde gıda işletmelerine yönelik 100 bin 128 denetim gerçekleştirdik. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere;186,5 milyon TL idari para cezası uygularken,49 işletme ile ilgili suç duyurusunda bulunduk."
"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"
Gıda güvenilirliğine yönelik kontrollerin yanı sıra kurallara uygun faaliyet gösteren esnafın da korunmasının önemine dikkati çeken Yumaklı, paylaşımını şu sözlerle tamamladı:
"İşini hakkıyla yapan dürüst esnafımızın hakkını korurken; vatandaşlarımızın gıdasına hile karıştıranlara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek.",