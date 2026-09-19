Bakan Yumaklı Erzurum'da: "Artık aşı ve kimliklendirme ücreti almıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hayvan ve Sürü Sağlığı Destekleri" altında bu yıl oluşturulan yeni destekleme kalemiyle yetiştiricilerden artık aşı ve kimliklendirme ücreti alınmadığını açıkladı. Erzurum'da Aziziye Hayvan Pazarı'ndaki Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği İktisadi İşletmesi Açılışı ve Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi Düve Teslim Töreni'nde konuşan Yumaklı, "bunların hepsini topladığımızda" yaklaşık 6 milyar liralık bir tutarın yalnızca bu iş için ayrıldığını söyledi.

Yumaklı yeni desteği şu sözlerle duyurdu: "Bu destek kapsamında yetiştiricilerimizden artık aşı ve kimliklendirme ücreti almıyoruz. Bunun için diğer desteklerden herhangi bir kesinti yapılmayacak, yanlış anlama olmasın. Ayrıca veteriner hekimler de herhangi bir şekilde ilave bir ücret talep etmeyecekler." Bakan, üreticilerin üzerindeki bu iki kalemdeki yükü hafifletmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Hayvancılığı stratejik bir sektör olarak gördüklerini belirten Yumaklı, son 22 yılda hayvancılığa verilen desteklerin bugün itibarıyla 654 milyar liraya ulaştığını, 2024 yılının Şubat ayında açıklanan Hayvancılık Yol Haritası'nın bugüne kadarki bütün unsurlarının hayata geçirildiğini ve geri dönüşlerinin alınmaya başlandığını söyledi. Bakan, ilk kez öne doğru üç yıllık üretim planlaması destekleme modelinin uygulamaya konulduğunu, bu modelle gençlerin ve girişimci kadınların daha fazla destek almasının, aile işletmelerinin ayakta kalıp evlatlarına devredilmesinin amaçlandığını anlattı.

Yol kontrol noktası sayısı 5'ten 8'e çıkarılacak

"Sağlıklı hayvan olmadan hayvancılık yapılamaz" diyen Yumaklı, ilki Erzurum'da olmak üzere şu anda 5 Veteriner Yol Kontrol Noktası bulunduğunu, sayının 8'e çıkarılacağını bildirdi. Geçen yıl yaşanan ağır şap vakasının Bakanlık ekiplerinin çalışmasıyla 4 ay içinde sönümlendirildiğini hatırlatan Bakan, Türkiye Şap Enstitüsü'nün hızlı biçimde aşı üreterek aşılamaların zamanında yapılmasını sağladığını söyledi.

Erzurum'da buzağıya yüzde 50 daha fazla destek

Büyükbaş hayvan varlığında Türkiye'de üçüncü sırada bulunan Erzurum'un yem bitkileri üretiminde kendi kendine yeten bir şehir olduğunu vurgulayan Yumaklı, bu bölgede hayvancılık yapan ve üretim planlamasına dahil 16 il daha bulunduğunu, bu illere pozitif ayrımcılık yapıldığını ve yapılmaya devam edileceğini söyledi. Bakan, Erzurum'da besi ve süt sığırcılığı yapan bir yetiştiricinin diğer illere göre avantajlarını dört maddede sıraladı:

Buzağıya yüzde 50 daha fazla destek

Ziraat Bankası tarımsal kredilerine ek yüzde 20 daha fazla faiz indirimi

Çiğ sütte yüzde 40 daha fazla destek

Yem bitkilerine yüzde 50 daha fazla destek

Yumaklı, hayvancılık açısından bütün avantajlara sahip Erzurum'a "kendi et ihtiyacı da dahil olmak üzere diğer illerden et getirtilmesinin doğru olmadığını" düşündüğünü, bunu tersine döndürdüklerini ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

Açılışı yapılan ve Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği'nin ikinci tesisi olan işletmede genellikle Angus, diğer bölümü Herefort olmak üzere hâlihazırda 1500 civarında hayvan bulunduğunu aktaran Bakan, bu hayvanların "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek" projesi kapsamında hak sahibi olacak yetiştiricilere dağıtılmasının planlandığını, tesisin kaliteli damızlık materyalin yaygınlaşacağı bir merkez olacağını belirtti.

Aziziye'ye 25 bin büyükbaş kapasiteli Besi Organize Tarım Bölgesi

Erzurum'a bir hayvancılık üssü kurmak istediklerini dile getiren Yumaklı, Aziziye ilçesinde 25 bin büyükbaş kapasiteli Besi Organize Tarım Bölgesi'nin hayata geçirileceğini duyurdu. Bakan, "Burası faaliyete geçtiğinde 9 bin ton kırmızı et üretimi olacak. İnşallah bin 500 kişiye de istihdam sağlanmış olacak" dedi; ülke ekonomisine katkının 3 milyar lira olacağını kaydetti.

Erzurum'un sulama yatırımlarına da değinen Yumaklı, Kuzgun Dapan Elmalı Tüneli'nin Kasım, Kuzgun Dapan Ortabahçe Sulaması'nın Aralık, Narman Şehitler Barajı Sulaması ile Çipak Regülatör Sulaması'nın ise Mart ayında ihale edileceğini açıkladı. Toprak Mahsulleri Ofisi stoklarındaki arpanın satışına 17 Eylül itibarıyla başlandığını, satışların ilk etapta büyükbaş ve küçükbaş besiciler, yetiştiriciler ve yem fabrikalarına yönelik olacağını belirten Bakan, 2028 yılına kadar 2 milyon dekarlık mera alanının ıslah edilerek üreticilerin hizmetine sunulacağını söyledi.

Törende TÜKETBİR Başkanı Bülent Tunç, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Abdurrahim Fırat, Mehmet Emin Öz ve Selami Altınok ile Erzurum Valisi Aydın Baruş da birer konuşma yaptı. Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve katkı sunan bütün paydaşlara teşekkür eden Yumaklı'nın ardından üreticilere düveleri teslim edildi. Hayvan pazarını beraberindeki heyetle gezen Bakan, mezat salonunda düzenlenen açık artırmaya katılarak 159 bin TL değerinde bir düve satın aldı.