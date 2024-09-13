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Gündem Bakan Yumaklı duyurdu! Destek ödemeleri hesaplarda
Gündem

Bakan Yumaklı duyurdu! Destek ödemeleri hesaplarda

Yeniakit Publisher
2024-09-13 19:19:00 -
Bakan Yumaklı duyurdu! Destek ödemeleri hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 1 milyar 389 milyon 795 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Toplam 1 milyar 389 milyon 795 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını belirten Yumaklı, şu bilgileri verdi:

 

Bu kapsamda, sertifikalı tohum kullanım desteği için 1 milyar 283 milyon 56 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 86 milyon 959 bin lira, dane zeytin desteği için 14 milyon 867 bin lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 4 milyon 912 bin lira ödeme gerçekleştiriliyor.

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